Pnrr l’Italia riceve 12,8 miliardi | 32 obiettivi raggiunti per l’ottava rata

La Commissione europea ha approvato l’erogazione dell’ ottava rata del Pnrr per l’Italia. Si tratta di fondi per 12,8 miliardi di euro che il nostro Paese riceverà per aver raggiunto 32 obiettivi che variano dalla diffusione della telemedicina al monitoraggio dei rischi idrici. Giorgia Meloni ha celebrato la notizia sottolineando che l’Italia è tra i Paesi che hanno ottenuto più rapidamente questi fondi europei. L’Italia ha ricevuto, grazie a questa erogazione, 153 miliardi di euro tra contributi e prestiti nell’ambito del piano Next Generation Eu. Il Governo è pronto a formalizzare la richiesta per la nona rata, ma ha al contempo anche chiesto una rimodulazione del piano da 14 miliardi, stanziati per opere che non potranno essere terminate entro agosto 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pnrr, l’Italia riceve 12,8 miliardi: 32 obiettivi raggiunti per l’ottava rata

