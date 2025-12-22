Pnrr a gonfie vele | via libera alla settima relazione raggiunti i 50 obiettivi della nona rata
Videoconferenza la Cabina di regia PNRR oggi a Palazzo Chigi, convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, con la partecipazione dei Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’incontro, spiega una nota del governo, è stato convocato “per esaminare la settima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la verifica dell’avanzamento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano”. Adottata la settima relazione su stato di attuazione Pnrr. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Pnrr, l’Italia riceve 12,8 miliardi: 32 obiettivi raggiunti per l’ottava rata
Leggi anche: Pnrr: via libera all’ottava rata. Vale 12,8 miliardi. Meloni: “Leva per cambiamenti duraturi”. Foti: “Al lavoro sulla nona”
Pnrr, rispettato il cronoprogramma. Grandi opere in dirittura d’arrivo.
Pnrr, rispettato il cronoprogramma. Grandi opere in dirittura d’arrivo - Per l’ex Camp manca il nulla osta della Soprintendenza ... msn.com
Pnrr, via libera dall’Ue al pagamento dell’ottava rata da 12,8 miliardi. Meloni: confermato il primato dell’Italia - Tra i 32 obiettivi raggiunti, spiccano la digitalizzazione, il potenziamento della telemedicina e la tutela ambientale. milanofinanza.it
Progetto “A Gonfie Vele”, avanti per la rinascita dell’area ex Icos. Un progetto strategico per Latina, sostenuto da 15 milioni di euro di fondi PNRR, che sta cambiando il volto a uno degli ingressi più importanti della città, a ridosso della Pontina, arteria di coll - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.