Pnrr a gonfie vele | via libera alla settima relazione raggiunti i 50 obiettivi della nona rata

Videoconferenza la Cabina di regia PNRR oggi a Palazzo Chigi, convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, con la partecipazione dei Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'incontro, spiega una nota del governo, è stato convocato "per esaminare la settima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la verifica dell'avanzamento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano". Adottata la settima relazione su stato di attuazione Pnrr.

