Geppi Cucciari ha fatto scoppiare il pubblico con il suo siparietto su Petrecca e le Olimpiadi durante il programma di Rai3, portando in scena una satira tagliente e senza filtri. La comica ha ironizzato sulla confusione tra le competizioni sportive e le polemiche che le hanno accompagnate, mettendo in luce quanto spesso si preferisca ridere piuttosto che ignorare i problemi. Quel momento, unico nel suo genere, ha dimostrato come la vera satira riesca a sfidare le convenzioni e a far riflettere senza peli sulla lingua.

Da qui la reazione piccata e violenta dei giornalisti di Rai Sport, che dopo aver sfiduciato per ben due volte Petrecca hanno scelto di non firmare i pezzi e i contributi realizzati nel corso delle Olimpiadi in segno di protesta, e una figura barbina che è rimbalzata un po' in tutto il mondo gettando la Rai in uno sconforto squarciato proprio grazie a Splendida Cornice, che ha deciso di aprire la puntata del 12 febbraio partendo proprio da qui. Insieme a Elio la conduttrice Geppi Cucciari si è lanciata, infatti, a inizio programma in una sigla a dir poco esilarante che ha cantato le gesta del direttore Paolo Petrecca in maniera vivace, briosa e raffinata, come si conface ai professionisti che capiscono che di una tragedia è meglio riderne anziché fare finta che non esista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Splendida Cornice: Geppi Cucciari, con il siparietto su Petrecca e le Olimpiadi, dimostra cos'è la vera satira

Geppi Cucciari ed Elio hanno preso in giro Petrecca durante l’apertura di Splendida Cornice.

