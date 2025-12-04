Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari | ospiti puntata 4 dicembre

Ascoltitv.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in onda stasera, giovedì 4 dicembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà  con una nuova puntata in . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

splendida cornice su rai3 con geppi cucciari ospiti puntata 4 dicembre

© Ascoltitv.it - Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 4 dicembre

Altre letture consigliate

splendida cornice rai3 geppiRAI 3 * “SPLENDIDA CORNICE” – 04/12 (21.20) : «LA NUOVA PUNTATA TRA DIVULGAZIONE E SATIRA, MIX DI CULTURA E INTRATTENIMENTO TELEVISIVO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Prosegue l’appuntamento del giovedì sera con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da ... Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it

splendida cornice rai3 geppiSplendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 27 novembre - Satira, cultura e intrattenimento a "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 27 novembre, alle 21. Si legge su comingsoon.it

splendida cornice rai3 geppiSplendida Cornice, 27 novembre, ospiti Verdone, Pilar Fogliati e i campioni di scacchipugilato - Ecco chi sono gli ospiti di Splendida Cornice di giovedì 20 novembre 2025 da Carlo Verdone a Pilar Fogliati, ci saranno anche J- Secondo gazzetta.it

splendida cornice rai3 geppiKen Loach a “Splendida Cornice” stasera su Rai 3 -  Il regista inglese ospite di Geppi Cucciari nel programma in onda stasera su Rai 3. Secondo corrierenazionale.it

splendida cornice rai3 geppiSplendida cornice, anticipazioni di stasera 27 novembre. Tra gli ospiti: Carlo Verdone, Pilar Fogliati e J-Ax - Torna l'appuntamento con "Splendida cornice", il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - corrieredellumbria.it scrive

splendida cornice rai3 geppiA “Splendida Cornice” su Rai 3 ospiti: Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati, Milo Manara - Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura in onda giovedì 27 novembre in prima serata su Rai 3. Lo riporta corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Splendida Cornice Rai3 Geppi