Geppi Cucciari ed Elio prendono in giro Petrecca a Splendida Cornice | La telecronaca più bella di sempre

Geppi Cucciari ed Elio hanno preso in giro Petrecca durante l’apertura di Splendida Cornice. La coppia ha dedicato una sigla alla telecronaca, definendola “la più bella di sempre” in tono ironico. La scena ha fatto sorridere il pubblico, mentre Petrecca si è trovato al centro di una battuta che ha rotto il ghiaccio tra gli spettatori.

Geppi Cucciari ed Elio aprono Splendida Cornice con una sigla dedicata alla disastrosa telecronaca di Petrecca in apertura delle Olimpiadi Invernali.

