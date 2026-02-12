James Van Der Beek si trova in difficoltà. La famiglia, che conta sei figli, ha perso tutto e ha raccolto solo 1,2 milioni di dollari. Anche Katie Holmes, che ha condiviso il set di Dawson's Creek con lui, ha scritto un messaggio di solidarietà sui social.

A poche ore dalla prematura scomparsa di James Van Der Beek dopo una lunga lotta contro un tumore del colon retto, un'ondata di solidarietà ha travolto la moglie Kimberly e i suoi sei figli, finiti sul lastrico a causa dei costi altissimi delle terapie a cui la star di Dawson's Creek si è dovuta sottoporre negli ultimi anni. Gli amici più vicini all'attore e alla sua famiglia hanno deciso di lanciare una raccolta fondi, condivisa sui social anche dalla stessa Kimberly Brook. "I miei amici hanno creato una raccolta fondi per supportare me e i nostri figli durante questo periodo", ha scritto Kimberly in una storia su Instagram in cui ha condiviso il link della pagina su GoFundMe aperta dagli amici della coppia: "Durante la sua malattia, la famiglia ha dovuto affrontare non solo sfide emotive, ma anche un notevole peso finanziario, facendo tutto il possibile per sostenere James e garantirgli le cure necessarie", si legge sulla pagina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - James Van Der Beek, la moglie e i sei figli sul lastrico: raccolti 1,2 milioni di dollari

James Van Der Beek torna a parlare della sua vita privata.

L’attore James Van Der Beek, conosciuto soprattutto per il ruolo di Dawson nella serie degli anni '90, è morto oggi a 48 anni in Texas.

James Van Der Beek, la moglie e i sei figli sul lastrico: raccolti 1,2 milioni di dollariDopo la scomparsa di James Van Der Beek, gli amici dell'attore hanno avviato una raccolta fondi per supportare la moglie e i sei figli. gazzetta.it

Addio James Van Der Beek: l’annuncio della moglie, i 6 figli, il lutto delle altre star di Dawson’s Creek«Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle star ... amica.it

Kesha lo ha ricordato così: con due foto, un abbraccio e un cuore. James Van Der Beek, per milioni di persone l’indimenticabile Dawson, per lei era anche il complice perfetto di un momento leggero e folle: il video di “Blow”, tra unicorni, laser e battute ironiche - facebook.com facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com