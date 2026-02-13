Venerdì 13 febbraio, Davide Ghiotto si prepara a tornare in pista nei 10.000 metri maschili di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara che si svolgerà al Palavela di Torino. La competizione, in programma alle ore 15, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e disponibile anche in streaming su RaiPlay. Ghiotto, che punta a migliorare il suo record personale, partirà in coppia con il norvegese Havard Bokko, con cui condividerà la corsa fin dall’inizio. La gara si annuncia serrata, con i principali favoriti pronti a sfidarsi lungo i

Venerdì 13 febbraio, Davide Ghiotto tornerà protagonista nei 10.000 metri, gara inserita nel programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, il pattinatore vicentino sarà chiamato a difendere e possibilmente migliorare il prestigioso podio conquistato quattro anni fa ai Giochi di Pechino. Una sfida che si annuncia intensa, combattuta e aperta a ogni possibile scenario. Ghiotto si presenta ancora una volta tra i grandi favoriti per le medaglie, forte delle sue qualità da straordinario passista: ritmo costante, resistenza fuori dal comune e capacità di mantenere velocità elevate per lunghi tratti di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 10000 metri maschili, tv, streaming, coppie di partenza

Oggi alle 10, alle Olimpiadi di Milano Cortina, si corre la finale dei 1000 metri maschili nello speed skating.

Oggi, sabato 7 febbraio, inizia ufficialmente lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza; Davide Ghiotto a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di pattinaggio di velocità; Francesca Lollobrigida medaglia d'oro nello Speed skating 3000 metri a Milano Cortina 2026; A che ora lo speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 3000 metri femminili, streaming, coppie di partenza.

Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario 5000 metri femminili, streaming, coppie di partenzaOggi, giovedì 12 febbraio, prosegue il programma di gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating ... oasport.it

LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: LOLLOBRIGIDA DELIRIO D’ORO! Bis olimpico per la mamma azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA E' LA NUOVA CAMPIONESSA OLIMPICA DEI 5000 METRI! Per oggi è tutto, grazie per ... oasport.it

A luglio Cardano e la sua nuova pista ospiteranno i Campionati Europei di Speed Skating: per una settimana sono attesi mille tra atleti, allenatori, dirigenti, tifosi # - facebook.com facebook

Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 21.36 Short track - 500 m donne A. Fontana @fisg_it @milanocortina26 x.com