Speed skating oggi Olimpiadi 2026 | orario 3000 metri femminili tv streaming coppie di partenza

Oggi, sabato 7 febbraio, inizia ufficialmente lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara dei 3000 metri femminili è in programma nel pomeriggio, con le atlete che si sfideranno sulle piste. La diretta sarà visibile in tv e in streaming, mentre le coppie di partenza sono state rese note. L’Italia si prepara a fare il suo esordio in questa disciplina con grandi aspettative.

Oggi, sabato 7 febbraio, inizierà l'avventura dello speed skating nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello di ghiaccio meneghino, ad aprire le danze saranno i 3000 metri femminile (ore 16:00), distanza classica del panorama del pattinaggio di velocità pista lunga. In casa Italia, risponderà all'appello Francesca Lollobrigida. La pattinatrice romana viene da una stagione complicata. Un'infezione virale l'ha messa con le spalle al muro e il pensiero del ritiro l'ha anche sfiorata. L'azzurra, però, ha trovato la forza per reagire ed essere in questa rassegna a Cinque Cerchi, in una specialità che la vide protagonista nei Giochi di Pechino del 2022, quando conquistò uno storico argento.

