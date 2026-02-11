Speed skating oggi Olimpiadi 2026 | orario 1000 metri maschili tv streaming coppie di partenza

Oggi alle 10, alle Olimpiadi di Milano Cortina, si corre la finale dei 1000 metri maschili nello speed skating. La gara si svolge in mattinata e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. La competizione mette in palio le medaglie per questa disciplina sprint, con le coppie di atleti che si sfidano sulla pista.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, saranno ancora le distanze sprint ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: sarà messo in palio il titolo dei 1000 metri maschili. L’Italia schiererà al via due atleti, Francesco Betti e Daniele Di Stefano, con quest’ultimo che aveva conquistato lo slot in fase di qualificazione e disputerà anche i 1500. Per gli azzurri, l’obiettivo principale è quello di ottenere un crono vicino, se non migliore, rispetto al proprio personale. Pensare di avere velleità da podio sembrerebbe, infatti, al di là della propria portata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri maschili, tv, streaming, coppie di partenza Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza Oggi il ghiaccio del Milano Ice Park si anima con le gare di speed skating. Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 3000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenza Oggi, sabato 7 febbraio, inizia ufficialmente lo speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: A che ora lo speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 3000 metri femminili, streaming, coppie di partenza; Riccardo Lorello bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026: terzo sui 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Lollobrigida regala il primo oro all'Italia!; Olimpiadi Milano-Cortina, le gare di oggi: il programma e gli orari. Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 1000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenzaLunedì 9 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park torna protagonista con la terza giornata dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. oasport.it LIVE Speed skating, 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA: vittoria straordinaria di Leerdam! I Paesi Bassi si sbloccano con una doppiettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La DIRETTA LIVE della gara dei 1000 metri di speed skating femminile ... oasport.it Hang it in the Louvre Pietro Sighel of Team Italy turned to face his opponents as he crossed the line to win gold in the Short Track Speed Skating Mixed Team Relay on home ice - facebook.com facebook Rho & Olanda in the Olympic spotlight . Home to the Olympic speed skating stadium, #Rho now hosts a unique exhibition exploring Olympic roots, Dutch ice culture & the evolution of speed skating—through photos, films, original artifacts and stories like th x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.