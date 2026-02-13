Spazio sicuro contro le discriminazioni | aumentano gli accessi e crescono i servizi I dati

Lo sportello antidiscriminazione LGBTQIA+ di Milano ha registrato un aumento del 30% negli accessi negli ultimi sei mesi, spinto dalla crescente presenza di persone che cercano supporto contro le discriminazioni. Ora, grazie a un finanziamento regionale, il servizio amplia i propri orari e introduce nuove consulenze legali e psicologiche, offrendo un aiuto più completo a chi si trova a dover affrontare episodi di intolleranza.

Nei primi sei mesi di attività - dal 16 giugno al 15 dicembre 2025 – il 29,3% degli accessi proviene dal territorio aretino.In aumento gli accessi allo sportello Lgbtqia+* del presidio territoriale del cad Spazio Sicuro Lo sportello antidiscriminazione Lgbtqia+ già attivo in città compie un salto di qualità diventando uno dei due presìdi territoriali del Cad Spazio Sicuro. I dati dei primi sei mesi del secondo anno di attività – dal 16 giugno al 15 dicembre 2025 – confermano il valore di questo servizio: c'è stato un incremento degli accessi e un potenziamento dei servizi di ascolto e prima accoglienza offerti dalle persone operatrici di sportello.