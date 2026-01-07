Influenza e polmoniti crescono gli accessi al pronto soccorso
Nell’ultima settimana del 2025, si registra un aumento degli accessi al pronto soccorso in Lombardia per casi di influenza e polmoniti. Questo dato evidenzia una crescita della diffusione di queste malattie, in particolare delle sindromi para influenzali, segnalando l’importanza di monitorare attentamente l’andamento delle patologie respiratorie nella regione.
Il dato non è più recentissimo perché riguarda l'ultima settimana del 2025 (dal 22 al 28 dicembre), ma è sintomatico del fatto che stia crescendo la penetrazione dell'influenza in Lombardia, e delle sindromi para influenzali. Sindromi di cui soffrivano 6.018 accessi al pronto soccorso su oltre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: L’influenza picchia duro. Triplicati gli accessi nei pronto soccorso: "I bambini i più colpiti"
Leggi anche: Influenza in anticipo, Parma sotto pressione: oltre 1.200 accessi al pronto soccorso
Influenza, febbre alta e dolori diffusi. E più casi di polmonite nei giovani; Sintomi influenza e quanto dura: crescono casi variante K; Influenza, boom di polmoniti virali: Campania e Sardegna le più colpite, Sicilia in zona rossa.
Aumentano gli accessi ai Pronto Soccorso per influenza e polmonite - Nell'ultima settimana del 2025, analizzata dai report della Regione, nei Pronto soccorso della Lombardia ci sono stati 6018 accessi di persone con diagnosi di sindromi simil- ansa.it
Influenza, picco vicino. Gli ospedali in affanno: «È boom di polmoniti» - Befana a letto e feste di capodanno passate con la febbre: epidemia stagionale verso il picco. ilmattino.it
Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno - Picco di ricoveri per influenza e polmoniti al Cardarelli di Napoli: 210 accessi al giorno. fanpage.it
Scuole e influenza K: il mix che potrebbe riaccendere la curva dei contagi dopo la Befana. Bassetti: "Attenzione a polmoniti" x.com
Influenza K, dopo la Befana risalita dei casi: vicini al picco. Bassetti: "Attenzione a polmoniti" - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.