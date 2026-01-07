Nell’ultima settimana del 2025, si registra un aumento degli accessi al pronto soccorso in Lombardia per casi di influenza e polmoniti. Questo dato evidenzia una crescita della diffusione di queste malattie, in particolare delle sindromi para influenzali, segnalando l’importanza di monitorare attentamente l’andamento delle patologie respiratorie nella regione.

Il dato non è più recentissimo perché riguarda l'ultima settimana del 2025 (dal 22 al 28 dicembre), ma è sintomatico del fatto che stia crescendo la penetrazione dell'influenza in Lombardia, e delle sindromi para influenzali. Sindromi di cui soffrivano 6.018 accessi al pronto soccorso su oltre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Influenza e polmoniti, crescono gli accessi al pronto soccorso

Influenza, febbre alta e dolori diffusi. E più casi di polmonite nei giovani; Sintomi influenza e quanto dura: crescono casi variante K; Influenza, boom di polmoniti virali: Campania e Sardegna le più colpite, Sicilia in zona rossa.

