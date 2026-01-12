Impennata nelle cause di lavoro dalle retribuzioni alle ferie E aumentano le discriminazioni

In Italia, aumentano le controversie legate al mondo del lavoro, toccando aspetti come retribuzioni, ferie e discriminazioni. Recenti segnalazioni evidenziano un incremento di cause legali, con datori di lavoro che non rispettano le normative e lavoratori che rivendicano diritti fondamentali. Questa situazione riflette le sfide ancora presenti nel settore, richiedendo attenzione e interventi per garantire tutela e correttezza nel rapporto di lavoro.

Firenze, 12 gennaio 2025 - Datori di lavoro che non liquidano le ultime retribuzioni, docenti pronti a rivendicare le proprie ferie. Le cause di lavoro al tribunale di Firenze sono in netta crescita: negli ultimi quattro anni si è quindi verificato un aumento pari al 58% del numero complessivo dei procedimenti di nuova iscrizione. “La sezione lavoro sta affrontando un notevole incremento delle nuove cause, un trend che si è manifestato verso la fine del periodo pandemico e che continua a crescere senza trovare un punto di stabilità” conferma Carlo Chiriaco, presidente sezione Lavoro del tribunale di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impennata nelle cause di lavoro, dalle retribuzioni alle ferie. E aumentano le discriminazioni Leggi anche: Lavoro, Mattarella: “Squilibri nelle retribuzioni” Leggi anche: Consulenti del lavoro: diritto alle ferie? ecco come funziona Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Impennata nelle cause di lavoro, d??alle retribuzioni alle ferie. E aumentano le discriminazioni. Impennata nelle cause di lavoro, dalle retribuzioni alle ferie. E aumentano le discriminazioni - Tribunale di Firenze: nell’ultimo quadriennio si è registrato un più 58% nelle nuove iscrizione dei procedimenti. lanazione.it

Retribuzione delle ferie: nuove indicazioni della Cassazione sull’inclusione delle indennità fisse - 13042/2025 una questione di primaria importanza nel diritto del lavoro: come calcolare correttamente la ... diritto.it

Il reparto di Pneumologia dell’ospedale di Cattinara è messo anche quest’anno a dura prova. A guidare quella Struttura complessa di Asugi è il professor Marco Confalonieri, che con il suo staff sta gestendo l’impennata di pazienti che, dopo l’influenza, svilup - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.