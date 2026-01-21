Il femminicidio di Federica Torzullo si è verificato dopo che il suo compagno ha notato l'assenza di risposta a una sua chiamata, suscitando preoccupazione. La telefonata persa ha fatto scattare l'allarme, portando alle indagini sull’evento. Questo episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio e di intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale rischio.

Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito (da cui si stava separando), aveva iniziato una nuova relazione da circa un anno. È stato proprio il nuovo compagno a insospettirsi e a temere le fosse successo qualcosa il 9 gennaio quando la donna non ha risposto a una chiamata abituale del mattino. La telefonata e il sospetto del compagno di Federica Torzullo La storia con il nuovo compagno Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo La telefonata e il sospetto del compagno di Federica Torzullo La mattina del 9 gennaio il compagno di Federica Torzullo, che preferisce restare anonimo, ha capito subito che era accaduto qualcosa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Federica Torzullo, il compagno aveva capito: la telefonata che ha fatto scattare l'allarme

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l’allarme alla sorella, non il maritoIl femminicidio di Federica Torzullo ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'evento, evidenziando come a segnalare la presenza di pericolo sia stato il nuovo compagno piuttosto che il marito.

Femminicidio Federica Torzullo, per la Procura l’ex marito potrebbe inquinare le prove: “Lo ha già fatto”Secondo la Procura, Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo, potrebbe aver inquinato le prove del caso con il supporto di un'altra persona.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio.

Cosa si sa del femminicidio di Federica TorzulloSecondo la procura Claudio Carlomagno, il marito che ora è in carcere, non «era in grado di accettare la fine del matrimonio» ... ilpost.it

Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del maritoQuesta sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig. libero.it

L'inchiesta sul #femminicidio di #Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Claudio Carlomagno, marito della vittima. Dai primi risultati dell'autopsia emerge che il corpo della donna sarebbe stato oltraggiato. Sconvolto i facebook

L'inchiesta sul #femminicidio di Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia. Oggi l'udienza di convalida del fermo di Claudio Carlomagno, marito della vittima. Dai primi risultati dell'autopsia emerge che il corpo della donna sarebbe stato oltraggiato L'inviata #G x.com