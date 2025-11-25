Il gesto di Rupert Grint per il nuovo Ron che ha commosso i fan sui social | cosa ha fatto prima del ciak

C’è un momento in cui ogni testimone deve essere passato. E quando quel testimone pesa quanto l’eredità di uno dei franchise più amati della storia del cinema, il gesto diventa qualcosa di più di una semplice cortesia professionale. Rupert Grint, l’attore che per un decennio ha incarnato Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, ha rivelato alla BBC di aver scritto una lettera personale ad Alastair Stout, il giovane attore scelto per interpretare lo stesso ruolo nella nuova serie HBO attualmente in produzione. Non è solo un passaggio di consegne formale, ma un ponte emozionale tra due generazioni di magia. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il gesto di Rupert Grint per il nuovo Ron che ha commosso i fan sui social: cosa ha fatto prima del ciak

