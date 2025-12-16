Giornata storica per l' Università acquisito palazzo Briolini Il Campus si consolida e amplia i suoi spazi
L'Università di Bologna segna una tappa importante con l'acquisizione di Palazzo Briolini a Rimini, rafforzando e ampliando il suo Campus. Un investimento strategico che non solo valorizza gli spazi, ma anche conferma l'impegno dell'ateneo nel consolidare la presenza e lo sviluppo delle sue attività nella città.
L'Università di Bologna investe su Rimini. Non solo con un’operazione immobiliare, ma anche dando al suo Campus una visione futura. Nella giornata di martedì (16 dicembre), l’Alma Mater ha annunciato l'acquisto definitivo di palazzo Ruffi-Briolini (già Ricciardelli) a Rimini, nel cuore del centro. Riminitoday.it
