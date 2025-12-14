Sparatoria alla Brown University due studenti morti e nove feriti gravi Caccia al killer in fuga | le scene di terrore nel campus – I video

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, provocando due vittime e nove feriti gravi. Le autorità sono alla ricerca dell’autore dell’attacco, mentre nel campus si sono vissute scene di panico e terrore. La vicenda ha sconvolto la comunità universitaria e ha suscitato preoccupazione a livello nazionale.

È ancora in corso la ricerca dell’uomo che ha aperto il fuoco alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, causando due morti e nove feriti gravi. Le vittime e i feriti sono tutti studenti dell’ateneo, come confermato dalla presidente dell’università Christina Paxton insieme al sindaco Brett P. Smiley e alla polizia locale. L’attacco è avvenuto in un’aula al primo piano dell’edificio Barus & Holley, struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. Le autorità hanno diffuso un video dell’assalitore mentre lascia l’edificio camminando, ma è ripreso solo di spalle e il volto al momento non è noto. Open.online Sparatoria alla Brown University di Providence: morti due studenti - È di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode ... lapresse.it

Sparatoria alla Brown University: due morti e nove feriti gravi, si cerca il killer - Sul posto sono intervenuti più di 400 agenti, tra quelli della polizia locale e dell'Fbi. dire.it

Usa, sparatoria alla Brown University nel Rhode Island. Media: 2 morti e 20 feriti | Sky TG24 x.com

Sparatoria in un campus americano, nella Brown University della Ivy League a Providence, in Rhode Island, vicino a Boston: uccisi due studenti, nove i feriti #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/14/sparatoria-alla-brown-university-uccisi-due- - facebook.com facebook

Police search classrooms during Brown University active shooter response

Video Police search classrooms during Brown University active shooter response Video Police search classrooms during Brown University active shooter response