Sparatoria alla Brown University due studenti morti e nove feriti gravi Caccia al killer in fuga | le scene di terrore nel campus – I video
Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, provocando due vittime e nove feriti gravi. Le autorità sono alla ricerca dell’autore dell’attacco, mentre nel campus si sono vissute scene di panico e terrore. La vicenda ha sconvolto la comunità universitaria e ha suscitato preoccupazione a livello nazionale.
È ancora in corso la ricerca dell’uomo che ha aperto il fuoco alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, causando due morti e nove feriti gravi. Le vittime e i feriti sono tutti studenti dell’ateneo, come confermato dalla presidente dell’università Christina Paxton insieme al sindaco Brett P. Smiley e alla polizia locale. L’attacco è avvenuto in un’aula al primo piano dell’edificio Barus & Holley, struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. Le autorità hanno diffuso un video dell’assalitore mentre lascia l’edificio camminando, ma è ripreso solo di spalle e il volto al momento non è noto. Open.online
