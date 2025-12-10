Uccisa una persona e ferite almeno due in una sparatoria in un’università del Kentucky

Martedì 9 dicembre, alla Kentucky State University, si è verificata una sparatoria che ha causato una vittima e almeno due feriti gravi. L'evento ha sconvolto il campus, suscitando preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza nelle istituzioni universitarie. La polizia è intervenuta rapidamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

Nel primo pomeriggio di martedì 9 dicembre, la Kentucky State University, negli Stati Uniti, è stata teatro di una sparatoria, nella quale una persona ha perso la vita e almeno due sono state gravemente ferite. Andy Beshear, governatore dello Stato, ha dichiarato: «La sparatoria avvenuta oggi alla Kentucky State University sembra essere un incidente isolato, non una sparatoria di massa. Il sospettato è stato arrestato e non sussiste alcuna minaccia in corso. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono dispiaciuto di dover annunciare che una di loro è deceduta». Sparatoria in Kentucky, l'università sospende lezioni ed esami.

