All’università di Milano, una sparatoria ha causato diverse vittime. La violenza si è scatenata in un’area normalmente dedicata allo studio e agli incontri tra studenti. In pochi istanti, il campus si è trasformato in un luogo di paura e confusione, lasciando tutti sotto shock.

Un campus universitario si è trasformato in pochi minuti da luogo di studio e socialità a teatro di orrore e tragedia. Le sirene, i messaggi d’emergenza, le aule che si svuotano in fretta. È quanto accaduto nelle scorse ore in un ateneo statunitense, dove una sparatoria ha spezzato vite e riaperto una ferita mai rimarginata nel dibattito sulla sicurezza nelle università. Sparatoria università: il lockdown e il comunicato ufficiale. La notizia è arrivata nella notte, accompagnata da un provvedimento immediato. “L’università ha emesso il lockdown del campus alle 21:15 circa di ieri (02:15 GMT di venerdì) in seguito alla segnalazione di una sparatoria in un appartamento del complesso residenziale per studenti Hugine Suites”, ha dichiarato l’università in un comunicato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sparatoria all’università: ci sono morti

Usa, sparatoria all'Università del South Carolina: ci sono morti e feritiL'università ha fatto sapere che la sparatoria è avvenuta nel complesso residenziale per studenti Hugine Suites ... tg.la7.it

Usa, sparatoria in un’università in South Carolina: 2 morti e diversi feritiUna sparatoria nel campus universitario scuote la Carolina del Sud. Il bilancio provvisorio è di almeno due morti e un ferito, secondo quanto comunicato ... thesocialpost.it

Sparatoria alla South Carolina State University: due persone sono morte e una è rimasta ferita. E' quanto rende noto la stessa università. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/02/13/sparatoria-alluniversita-della-south-carolina-2-morti_23877c14 - facebook.com facebook

Sparatoria alla South Carolina State University: due persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita. A confermare l’accaduto è stata la stessa università. : Ansa/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH x.com