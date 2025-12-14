Ci sono morti e feriti Inferno in strada sparatoria di massa

Una sparatoria di massa ha sconvolto una zona molto frequentata, causando morti e feriti. L'evento ha scatenato il panico tra turisti e residenti, creando scene di caos e paura. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione e si stanno ancora valutando le cause e le conseguenze dell'accaduto.

Una sparatoria tra la folla ha scatenato il panico tra turisti e residenti, con scene di caos e paura in una zona molto frequentata. Le prime segnalazioni parlano di persone in fuga e di momenti di grande tensione, mentre sui social media hanno iniziato a circolare immagini e video che mostrano un massiccio intervento delle forze dell’ordine. L’area, solitamente affollata, è stata rapidamente isolata per motivi di sicurezza. Secondo le testimonianze riportate da diversi media, un uomo sarebbe sceso da un veicolo e avrebbe aperto il fuoco contro la folla. Altre riprese diffuse online mostrerebbero due persone vestite di nero mentre sparano nei pressi della spiaggia. Caffeinamagazine.it

Sparatoria alla Brown University di Providence il bilancio è di 2 morti e 9 feriti, sono tutti studenti. Killer in fuga, la polizia ha diffuso un video del sospetto. Cosa sta succedendo. - facebook.com facebook

"Nella sparatoria ci sono due morti e fino a 20 feriti, ma non tutti i feriti potrebbero essere stati colpiti da proiettili". Lo scrive su X il reporter di Nbc Tom Winter #ANSA x.com