Inferno in strada sparatoria di massa | ci sono morti e feriti

Una tranquilla mattinata sulla celebre spiaggia si è trasformata in un'ora di caos a causa di una sparatoria di massa. L'episodio ha causato morti e feriti, lasciando la comunità sotto shock e in stato di emergenza. Un evento improvviso che ha sconvolto la serenità del luogo e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica.

Una mattinata ordinaria sulla celebre spiaggia si è trasformata in pochi attimi in uno scenario di terrore ed emergenza. Un improvviso episodio di violenza armata ha gettato nel caos una zona solitamente animata da turisti e residenti. In pochi istanti, quella che era una giornata come tante si è trasformata in una corsa disperata alla ricerca di riparo. Urla, persone che si spingono, famiglie separate nel tentativo di fuggire: il panico si è diffuso rapidamente, alimentato dall’incertezza e dalla paura di nuovi colpi. Sparatoria di massa in spiaggia: panico e fuga tra la folla. Mentre la folla cercava di allontanarsi dall’area, sui social network hanno iniziato a comparire video e immagini che mostrano scene concitate e un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine. Tvzap.it

Sparatoria Massa: Amico ex moglie grave - E' in sala operatoria, in condizioni gravissime, all'ospedale di Carrara Salvatore Gambiero, l'uomo a cui Marco Loiola ha sparato prima di uccidere l ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sparatoria a Massa. Sei le persone indagate - Una notte davvero concitata quella che si era vissuta tra il 16 e il 17 ottobre scorso davanti a un locale di Massa Lombarda. ilrestodelcarlino.it

Venerdì 12 dicembre, alle 17.30, all’Enjoy Cafe di Borgo Montello, in strada Minturnae 125, verrà presentato “Monte Inferno”, il racconto di una ferita profonda inferta alla terra e alla coscienza collettiva. Il libro di Orlando Lucchetta, storico membro del Comitato - facebook.com facebook