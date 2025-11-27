Sparatoria a Washington gravissimi due soldati | arrestato un afghano arrivato con il piano Biden

I due militari della Guardia Nazionale sono in condizioni critiche. L’FBI indaga l’episodio come atto di terrorismo dopo l’arresto di un 29enne afghano arrivato negli USA nel 2021. A Washington, a poca distanza dalla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco ferendo gravemente due soldati della Guardia Nazionale. Inizialmente dati per morti, il direttore dell’FBI Kash Patel ha chiarito che i due militari sono in condizioni critiche ma vivi. Il sospetto è Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, cittadino afghano arrivato negli Stati Uniti nel 2021 con un programma speciale dell’amministrazione Biden, dopo aver collaborato in passato con l’esercito USA e la CIA in Afghanistan. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sparatoria a Washington, gravissimi due soldati: arrestato un afghano arrivato con il piano Biden

