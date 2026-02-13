Spara al dipendente dell' azienda di famiglia | gip convalida i domiciliari vittima non è in pericolo di vita

Il gip Mario De Simone ha convalidato l’arresto e l'applicazione dei domiciliari a Giuseppe Quarticelli, l’86enne che ha sparato al dipendente della sua azienda di famiglia durante un alterco motivato da questioni di lavoro, e la vittima non è in pericolo di vita.

Giuseppe Quarticelli ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, è fuggito via in auto e si è barricato in casa. Dopo quattro ore è stato fermato dai carabinieri Il gip Mario De Simone ha convalidato l’arresto e l'applicazione della misura cautelare ai domiciliari nei confronti di Giuseppe Quarticelli, l'anziano 86enne difeso dall'avv. Carmela Caputo, che lunedì 9 febbraio, a Cerignola, dopo aver puntato a distanza ravvicinata una pistola calibro 7.65 all'indirizzo di un dipendente dell'attività gestita dal figlio, all'interno dell'azienda agricola di famiglia, ha aperto il fuoco, è scappato in auto e si è barricato in casa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

