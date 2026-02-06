Calcio | petardo contro Audero domiciliari a ultrà Inter gip ' ha creato grave pericolo'

Questa mattina il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per un giovane tifoso dell’Inter di 19 anni. L’uomo è accusato di aver lanciato un petardo che ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita Cremonese-Inter del primo febbraio. Il giudice ha valutato che l’atto ha creato un grave pericolo e ha deciso di intervenire subito.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Arresti domiciliari per il 19enne tifoso nerazzurro arrestato per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio scorso, ha stordito il portiere Emil Audero durante il match Cremonese-Inter. Lo ha stabilito la giudice per le indagini preliminari di Milano Giulia Marozzi, secondo la quale il gesto del tifoso - che ha portato alla sospensione temporanea della partita - ha "senza dubbio" creato un "concreto pericolo per le persone presenti, in campo e sugli spalti". Il 19enne, assistito dall'avvocato Mirko Perlino, ha ammesso le proprie responsabilità, ma anche chiesto scusa al portiere avversario, ai tifosi e alle due società sportive. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calcio: petardo contro Audero, domiciliari a ultrà Inter, gip 'ha creato grave pericolo' Approfondimenti su Audero Inter Audero: pm chiede domiciliari a causa dell’ultra interista, secondo il petardo del gruppo. Durante la partita tra Cremonese e Inter, Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato da un giovane ultras interista. Calcio: ultrà interista a gip Milano, 'chiedo scusa ad Audero e a tifosi' L’ultrà nerazzurro arrestato a Milano si presenta davanti al gip. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Audero Inter Argomenti discussi: Calcio, petardo contro Audero a Cremona: arrestato ultrà interista; Petardo contro Audero, ultrà dell'Inter arrestato. Le news; Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, cosa è successo e cosa rischia il club nerazzurro. Marotta: Gesto insulso; Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso. Calcio: petardo contro Audero, domiciliari a ultrà Inter, gip 'ha creato grave pericolo'Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Arresti domiciliari per il 19enne tifoso nerazzurro arrestato per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio ... iltempo.it Petardo contro il portiere Audero, domiciliari per l'ultrà interistaHa causato un grave pericolo per l'incolumità dei giocatori e delle altre persone presenti sugli spalti e c'è il rischio che possa commettere altri reati dello stesso genere per la sua incapacità d ... ansa.it "La multa di 50.000 euro all'Inter per il petardo in campo è una vergogna senza fine, oltre i limiti. E' il peggiore della storia del calcio italiano. La giustizia sportiva va del tutto rifondata. Ditemi voi se uno striscione con parole offensive valga 50.000 euro di multa facebook Calcio, petardo a Cremona: stop trasferte ai tifosi dell’ #Inter x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.