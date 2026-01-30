Da star del Grande Fratello Vip a manager nell’azienda di famiglia, Ginevra Lamborghini cambia rotta. Dopo le tensioni con Elettra, l’ereditiera si concentra sul lavoro e sulle nuove responsabilità. La sua vita prende una piega più concreta, lontana dai riflettori e dai gossip. Ora si dedica a rilanciare il nome Lamborghini, questa volta con i fatti.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Portare un cognome pesante come quello dei Lamborghini – da sempre sinonimo di lusso, motori e storia italiana – è un privilegio ma anche una sfida. Ginevra Lamborghini, classe 1992, ha scelto di affrontarla in maniera non univoca, cercando una propria identità artistica, passando dagli uffici dell’azienda di famiglia ai palcoscenici televisivi e viceversa. Nata a Bologna il 25 settembre, è figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, nonché nipote del leggendario fondatore Ferruccio. Intervista a Ginevra Lamborghini: il video La formazione a Milano e l'amore per la moda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ginevra Lamborghini, dal Grande fratello vip al gelo con Elettra e ora manager nell’azienda di famiglia: la nuova vita dell'ereditiera

Approfondimenti su Ginevra Lamborghini

L'ultima settimana ha portato tensioni e sorprese nel mondo della televisione italiana, con uno scandalo legato a Signorini che rischia di influenzare il futuro del Grande Fratello Vip.

Boss in Incognito 2026 torna su Rai 2 con Elettra Lamborghini alla guida del programma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ginevra Lamborghini

Argomenti discussi: Ginevra Lamborghini fa impresa: Una linea nel brand di famiglia. Ma ho iniziato con la gavetta, facevo le fotocopie; Ginevra Lamborghini assunta in azienda dal papà: Guido il settore Healthy Lifestyle, ma ho cominciato con la gavetta: mi facevano fare...; Intervista a Ginevra Lamborghini: il video; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 ci farà ballare (e intanto fa il Boss in incognito in tv).

Ginevra Lamborghini assunta in azienda dal papà: «Guido il settore Healthy Lifestyle, ma facevo fotocopie»Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, segue le orme di papà Tonino e a 33 anni diventa imprenditrice: da pochi mesi, infatti, guida il ... msn.com

Ginevra Lamborghini cambia lavoro: assunta nell’azienda di famiglia/ Gavetta? Prima facevo le fotocopieGinevra Lamborghini entra nell’azienda di famiglia: dalla gavetta alle fotocopie al premio vinto al CES di Las Vegas. ilsussidiario.net

Nel ’66 la strada si prese la pista. E la umiliò. 10 marzo 1966, Salone di Ginevra: arriva la Lamborghini Miura P400. Marcello Gandini la disegna e tu capisci subito che non è “una bella coupé”. È un avvertimento basso 105 cm, con fari a scomparsa e quella lin - facebook.com facebook