Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto | tutto pronto per l' inaugurazione
Il nuovo Palatour di Bitritto si prepara ad accogliere il suo pubblico, segnando un importante passo avanti per la comunità. Dopo un anno e mezzo di lavori, l’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato, 20 dicembre. Un teatro polifunzionale moderno e accogliente pronto a diventare il cuore culturale del territorio.
Il nuovo Palatour di Bitritto si prepara ad aprire le porte agli spettatori. L'inaugurazione del nuovo teatro polifunzionale, completato dopo circa un anno e mezzo di lavori, è fissata per sabato, 20 dicembre.Il primo spettacoloAl taglio del nastro saranno presenti l'amministratore delegato del.
