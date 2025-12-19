Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto | tutto pronto per l' inaugurazione

Il nuovo Palatour di Bitritto si prepara ad accogliere il suo pubblico, segnando un importante passo avanti per la comunità. Dopo un anno e mezzo di lavori, l’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato, 20 dicembre. Un teatro polifunzionale moderno e accogliente pronto a diventare il cuore culturale del territorio.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.