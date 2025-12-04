Spazio Tondelli volata finale del cantiere | nel mese di marzo si aprono le porte per i primi spettacoli
Lo Spazio Tondelli è il nuovo polo culturale e centro polifunzionale di Riccione, situato in posizione centrale tra viale Ceccarini e viale Don Minzoni. Riqualificato con un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, è stato ripensato per ospitare un’ampia gamma di eventi: prosa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Spazio Napoli - facebook.com Vai su Facebook
La volata finale di Salis e Piciocchi. L'appello dei leader nazionali in piazza - Meno due giorni al voto per le Comunali di Genova, tempo di comizi di chiusura. Da rainews.it
Spazio Tondelli, su il sipario. Dopo un’attesa di cinque anni la città ritrova il suo teatro - Dopo l’imponente ristrutturazione, lo Spazio Tondelli di Riccione nelle prossime settimane riaprirà i battenti al pubblico con ingresso su viale Ceccarini. Si legge su ilrestodelcarlino.it