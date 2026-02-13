Roma, il gruppo alimentare Barilla annuncia di investire 168 milioni di euro entro il 2030 nel suo nuovo Energy&Water Plan, una mossa concreta per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’uso di acqua nelle sue fabbriche, in risposta alla crescente pressione per pratiche più sostenibili nel settore alimentare.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - In occasione della XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Barilla rinnova la propria adesione a 'M'Illumino di Meno', l'iniziativa simbolo dell'impegno condiviso per un uso più consapevole dell'energia. Anche quest'anno - spiega l'azienda in una nota - il Gruppo spegnerà le luci della sede di Pedrignano (PR), a testimonianza di un'attenzione concreta verso l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale. Un gesto simbolico che riflette un impegno strutturale e di lungo periodo. Per Barilla, infatti, la sostenibilità energetica rappresenta una leva strategica del proprio modello industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Barilla: con Energy&Water Plan investimenti per 168 milioni entro 2030

Approfondimenti su water plan

Barilla investirà 168 milioni di euro entro il 2030 per migliorare l’efficienza energetica dei propri stabilimenti, un passo deciso per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i consumi.

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano strategico fino al 2030.

Ultime notizie su water plan

Sostenibilità, Barilla: con Energy&Water Plan investimenti per 168 milioni entro 2030In occasione della XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Barilla rinnova la propria adesione a 'M’Illumino di Meno', l’iniziativa simbolo dell’impegno con ... adnkronos.com

Barilla, 168 milioni di euro entro il 2030 per l’auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabiliRaggiungere entro il 2030 una potenza installata di 24 MW per l’auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo in modo significativo alla transizione energetica e al rafforzam ... gazzettadiparma.it

One tap, multiple water options: cold still, cold sparkling and boiling at 100°C. Reinterpreted through different finishes, where technology becomes part of the design. #GuglielmiPura #Guglielmi #Faucets #MadeInItaly #ArchitectureDesign - facebook.com facebook