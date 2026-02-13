Sostenibilità Barilla | con Energy&Water Plan investimenti per 168 milioni entro 2030
Roma, il gruppo alimentare Barilla annuncia di investire 168 milioni di euro entro il 2030 nel suo nuovo Energy&Water Plan, una mossa concreta per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’uso di acqua nelle sue fabbriche, in risposta alla crescente pressione per pratiche più sostenibili nel settore alimentare.
Roma, 13 feb. (Adnkronos) - In occasione della XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Barilla rinnova la propria adesione a 'M'Illumino di Meno', l'iniziativa simbolo dell'impegno condiviso per un uso più consapevole dell'energia. Anche quest'anno - spiega l'azienda in una nota - il Gruppo spegnerà le luci della sede di Pedrignano (PR), a testimonianza di un'attenzione concreta verso l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale. Un gesto simbolico che riflette un impegno strutturale e di lungo periodo. Per Barilla, infatti, la sostenibilità energetica rappresenta una leva strategica del proprio modello industriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su water plan
Barilla ed efficienza energetica: investimenti per 168 milioni entro il 2030
Barilla investirà 168 milioni di euro entro il 2030 per migliorare l’efficienza energetica dei propri stabilimenti, un passo deciso per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i consumi.
Ieg pianifica crescita con obiettivi di ricavi fino a 365 milioni entro il 2030
Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano strategico fino al 2030.
Ultime notizie su water plan
Sostenibilità, Barilla: con Energy&Water Plan investimenti per 168 milioni entro 2030In occasione della XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Barilla rinnova la propria adesione a 'M’Illumino di Meno', l’iniziativa simbolo dell’impegno con ... adnkronos.com
Barilla, 168 milioni di euro entro il 2030 per l’auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabiliRaggiungere entro il 2030 una potenza installata di 24 MW per l’auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuendo in modo significativo alla transizione energetica e al rafforzam ... gazzettadiparma.it
One tap, multiple water options: cold still, cold sparkling and boiling at 100°C. Reinterpreted through different finishes, where technology becomes part of the design. #GuglielmiPura #Guglielmi #Faucets #MadeInItaly #ArchitectureDesign - facebook.com facebook