Ieg pianifica crescita con obiettivi di ricavi fino a 365 milioni entro il 2030

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano strategico fino al 2030. L’azienda punta a crescere e raggiungere ricavi fino a 365 milioni di euro entro cinque anni. Si tratta di un passo deciso per rafforzare la presenza sul mercato e ampliare le attività. La direzione ha fissato obiettivi ambiziosi, con l’obiettivo di aumentare i ricavi e consolidare la posizione nel settore delle fiere e degli eventi.

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg) ha approvato il piano strategico 2025-2030, con obiettivi di crescita significativi. La società si dà come target i ricavi compresi tra i 360 e i 365 milioni di euro al 2030, con un Ebitda adjusted tra i 100 e i 105 milioni. Il piano prevede anche un aumento del margine operativo lordo, con un CAGR (tasso annuo medio di crescita) del 7% per fatturato e margine operativo, e una riduzione dell'indebitamento. Le investimenti totali previsti nel quinquennio sono stimati intorno a 210 milioni di euro, finanziati principalmente con risorse interne, e soltanto in parte con debito.

