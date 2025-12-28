Il trucco a costo zero per dimostrare 15 anni in meno usando solo dell’acqua | incredibile ma efficace

Sta tornando in voga un rimedio antico, semplice e gratuito: ma funziona davvero o è solo una moda virale? Ecco cosa dicono gli studi e come si sta diffondendo anche in Italia. In alcune case italiane si inizia a conservare l’acqua dopo aver bollito il riso, non per cucinare altri piatti, ma per usarla sul viso o sui capelli. Una pratica che arriva da molto lontano e che oggi torna a circolare in forma moderna. Si chiama acqua di riso e, secondo diversi studi recenti, contiene sostanze che possono idratare, illuminare e rafforzare. Non è una novità assoluta: in Asia si usa da secoli. Ma qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

