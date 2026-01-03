A Trento il costo dell' acqua aumenta dell' 8%

A Trento, le tariffe dell'acqua e delle fognature sono in aumento, con incrementi fino all’8,8% e 9,3% rispettivamente. Questi aumenti interessano anche le utenze non domestiche, nonostante i profitti significativi ottenuti dal Comune attraverso le proprie partecipazioni in Dolomiti Energia. La variazione riflette le recenti decisioni tariffarie adottate dall’amministrazione comunale, che incidono sui costi per cittadini e imprese della zona.

"A Trento le tariffe dell'acqua aumentano fino all'8,8% e delle fognature fino al 9,3%, in misura maggiore che per le utenze non domestiche, nonostante i grandi profitti che il comune di Trento ha acquisito dalle proprie partecipazioni azionarie in Dolomiti Energia". A dirlo è l'Adoc.

