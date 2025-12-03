Baby gang a Corciano 9 mesi di lavori di pubblica utilità per le rapine ai danni dei ragazzini al centro commerciale

3 dic 2025

Nove mesi di lavori di pubblica utilità e scuse alle vittime e alle famiglie. Si chiude così il procedimento a carico di quattro ragazzini minorenni, accusati aver rapinato dei coetanei in un centro commerciale.La Procura di Perugia contestava agli imputati, difesi dagli avvocati Gabriella Sereni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

