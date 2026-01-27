Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Foligno con l’accusa di spaccio di eroina. La misura cautelare è stata aggravata a seguito di un’indagine condotta dalla Procura. L’arresto si inserisce in un’operazione volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

Un arresto a Foligno. Un uomo di 55 anni è stato fermato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito in seguito a una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti dell’indagato. Un arresto per spaccio a Foligno L'aggravamento della misura cautelare L'esecuzione del provvedimento Le reazioni delle autorità Un arresto per spaccio a Foligno L’operazione si è svolta nelle prime ore della giornata nel quartiere di Borroni. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno sorpreso il 55enne italiano mentre era intento a cedere una dose di eroina nonostante fosse già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per precedenti reati legati agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 55enne già sottoposto a provvedimenti sorpreso a spacciare a Foligno, scattano gli arresti domiciliari

Approfondimenti su Foligno

Un ragazzo di 21 anni di Pomezia è stato arrestato ad Aprilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Foligno

Argomenti discussi: Furti notturni a Rimini, doppio arresto in flagranza dei Carabinieri; Notte di furti in zona mare. Due ladri in manette; Furti nella notte nei locali del lungomare, doppio arresto dei carabinieri; Ruba la cassetta delle mance del bar, ladro incastrato dalle telecamere e dai carabinieri.

55enne già sottoposto a provvedimenti sorpreso a spacciare a Foligno, scattano gli arresti domiciliariUn 55enne è stato arrestato a Foligno per spaccio di eroina: aggravata la misura cautelare dopo la segnalazione della Procura. virgilio.it

Già sottoposto a obbligo di firma viene sorpreso a spacciare eroina. Scattano gli arresti domiciliari per un 55enneEra già sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, ma è stato sorpreso nuovamente a cedere una dose di eroina. Per questo un uomo italiano d ... corrieredellumbria.it

Foligno si prepara ad accendere i motori del 5° Rally di Foligno, in programma il 7 e 8 marzo, appuntamento che anche quest’anno aprirà ufficialmente il Campionato Italiano Rally Terra 2026 Un percorso concentrato, prove speciali inedite caratterizzate d - facebook.com facebook