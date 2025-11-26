Viola gli arresti domiciliari | 50enne sorpreso fuori dalla propria abitazione

Nella serata dello scorso 24 novembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 50 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.L’intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio volto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

