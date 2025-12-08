Frascarolo furto al cimitero | rubate grondaie e coperture in rame
Frascarolo (Pavia), 8 dicembre 2025 - Portate via le grondaie e le coperture in rame da due cappelle di famiglia. Il furto, al cimitero di Frascarolo, è stato scoperto ieri, domenica 7 dicembre, e denunciato ai carabinieri dellastazione di Mede, della Compagnia di Voghera, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Al momento non è stato ancora quantificato con esattezza il peso, e quindi il relativo valore, del rame rubato. Ma si tratterebbe comunque di materiale di un certo ingombro, che per essere trasportato necessita di almeno un furgone. Non si sa però con certezza quando i ladri siano entrati in azione, quasi sicuramente in orario notturno, ma non necessariamente nella notte tra sabato e domenica: il colpo potrebbe infatti risalire anche a qualche notte precedente e non essere stato notato subito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
