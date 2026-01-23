Trovato un cadavere carbonizzato a Firenze | difficile identificare la vittima indagini in corso

Nella serata di giovedì 22 gennaio, a Vinci, in provincia di Firenze, è stato rinvenuto un corpo completamente carbonizzato in via di Faltognano. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima, poiché al momento non sono disponibili molti dettagli. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

Nella tarda sera di ieri giovedì 22 gennaio è stato trovato un corpo completamente carbonizzato in via di Faltognano a Vinci, in provincia di Firenze.

