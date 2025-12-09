Grosseto discarica abusiva al posto del campo | scatta il sequestro dei carabinieri forestali

Corrieretoscano.it | 9 dic 2025

GROSSETO – Un terreno agricolo trasformato in una discarica a cielo aperto. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali del Nipaaf di Grosseto durante un controllo mirato in località La Rugginosa. L’area è stata posta sotto sequestro. Le indagini hanno svelato una gestione totalmente illecita. Un’impresa edile aveva recintato il lotto di terra, cambiandone arbitrariamente la destinazione d’uso. Invece delle coltivazioni, i militari hanno trovato un deposito abusivo a servizio dell’attività costruttiva. All’interno si erano accumulati nel tempo ingenti quantitativi di scarti. Tra questi, materiali classificati come rifiuti pericolosi: sono state rinvenute batterie al piombo per automezzi e involucri contenenti lana di roccia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

