Officina irregolare in Irpinia | blitz dei Forestali scatta il sequestro

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanica. L’attività investigativa ha permesso di accertare che, nel Comune di Monteverde, un artigiano 30enne esercitava l’attività di riparazione di autoveicoli in un capannone abusivo, all’interno del quale erano presenti circa 50 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi provenienti dall’attività lavorativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Officina irregolare in Irpinia: blitz dei Forestali, scatta il sequestro

Contenuti che potrebbero interessarti

? , , ? - ! Prima che arrivi il grande freddo, passa da Officina Scattolini per un controllo completo: Test batteria e alternatore Verifica antigelo e impianto riscaldamento Controll - facebook.com Vai su Facebook

"OFFICINA NEGRO DI NEGRO DINO E SCARFIELLO MASSIMILIANO S.N.C. SIGLABILE OFFICINA NEGRO S.N.C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Officina irregolare. Chiusura e multe per 23mila euro - PONSACCOUn’officina meccanica è stata chiusa dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per una serie di irregolarità riscontrate durante un controllo messo in atto insieme ai militari della ... Scrive lanazione.it

Officina irregolare. Sanzionato il titolare - Rischia fino a 18mila euro di multa il titolare di un'officina meccanica di Terlano che non è risultata in regola sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro sia per quel che concerne il rispetto ... Riporta rainews.it