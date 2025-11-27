Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi hanno lasciato la Terra nella mattinata del giorno del Ringraziamento americano per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio è avvenuto alle 10:27 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan, a bordo della capsula Soyuz MS-28 dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. L’equipaggio è composto dall’astronauta NASA Chris Williams e dai cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev. Si tratta della prima missione spaziale sia per Williams che per Mikaev, mentre Kud-Sverchkov affronta il suo secondo volo oltre l’atmosfera terrestre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La capsula Soyuz vola nello spazio con un astronauta americano e due russi nel giorno del Ringraziamento