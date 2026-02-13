sondaggio supermedia fdi nettamente in testa chi crolla e vannacci

Il sondaggio Supermedia pubblicato giovedì 12 febbraio mostra Fratelli d’Italia in testa con oltre il 30% dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle crolla sotto il 15%. Alla sorpresa si aggiunge il debutto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che ottiene un risultato vicino al 2%, distinguendosi per il suo approccio diretto e senza filtri.

Giovedì di Supermedia quello del 12 febbraio. Con una novità: il debutto di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. La forza politica del generale, che ha lasciato la Lega, registra infatti il 2,9 per cento. Cifra ben lontana da quella di Fratelli d'Italia che rimane saldamente al primo posto con il 29,7 per cento di preferenze. Rispetto alle settimane precedenti, per AGIYoutrend FdI segna un -0,2. Segue il Partito democratico al 22,1 (-0,1) e il Movimento 5 Stelle al 12 per cento (-0,4). Quarto posto per Forza Italia che si piazza al 9,1 per cento con tanto di +0,5. E ancora, per il centrodestra c'è la Lega al 7,4 (-0,7). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella prima indagine di mercato condotta dall'Istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri, il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, si ferma all’1,6%.

Il sondaggio di Swg mostra una partita aperta sul referendum sulla giustizia.

Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto ai partiti (e variazione rispetto al 29 gennaio 2026): FdI 29,7% (-0,2) PD 22,1% (-0,1) M5S 12,0% (-0,4) FI 9,1% (+0,5) Lega 7,4% (-0,7) AVS 6,3% (-0,2) Azione 3,2% (+0,3) FN 2,9 - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Sì 53,0% No 47,0% x.com