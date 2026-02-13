sondaggi politici la lega crolla e forza italia la stacca

Secondo gli ultimi sondaggi, la Lega ha subito un forte calo di consensi, mentre Forza Italia ha conquistato terreno e si avvicina ai suoi alleati di governo. Questo risultato si lega alla recente uscita di Roberto Vannacci dal partito di Matteo Salvini, che sembra aver influenzato l’orientamento degli elettori. In particolare, i dati mostrano che il movimento Futuro Nazionale potrebbe ora attrarre un’ampia fetta di elettorato, accentuando la distanza tra le forze politiche.

La Lega crolla, Forza Italia festeggia e stacca i suoi alleati di governo. I sondaggi testimoniano un primo effetto della fuoriuscita di Roberto Vannacci dal Carroccio, evidenziando anche l’ipotetico valore elettorale di Futuro Nazionale. Quasi tutti i partiti di testa sono in calo, con l’unica eccezione di Forza Italia. Gli azzurri, rimasti unica forza considerata moderata a destra, sembrano risentire positivamente dell’ addio di Vannacci alla Lega. E proprio il partito di Matteo Salvini è, invece, quello che perde più consensi, secondo la Supermedia di YouTrend per Agi. Sondaggi elettorali, crolla la Lega e Forza Italia la stacca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Lega perde terreno nei sondaggi dopo l’addio di Roberto Vannacci.

