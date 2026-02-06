Sondaggi politici primo effetto Vannacci | la Lega perde consensi e Forza Italia la stacca
La Lega perde terreno nei sondaggi dopo l’addio di Roberto Vannacci. Nei primi numeri si nota già una flessione dei consensi, mentre Forza Italia guadagna qualche punto e si stacca. È ancora presto per capire quali effetti dureranno, ma l’uscita di Vannacci sembra aver già influito sulla scena politica.
È ancora presto per vedere gli effetti dell’addio di Roberto Vannacci alla Lega, ma qualche effetto nei sondaggi – anche quelli che ancora non stimano il valore elettorale di Futuro Nazionale – già si vede e si ripercuote sulla Lega. Proprio il Carroccio, infatti, perde consensi nelle ultime due settimane, secondo la Supermedia di YouTrend per Agi, e vede così allontanarsi Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani è quello che guadagna più voti in un quadro sostanzialmente stabile, con pochissime variazioni tra i principali partiti. Fratelli d’Italia resta in testa, poco al di sotto del 30%, con un vantaggio di circa otto punti sul Pd. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici, sorridono solo Conte e Salvini: i 5 Stelle crescono più di tutti, la Lega stacca Forza Italia
Sondaggi politici, Fratelli d'Italia sale e la Lega crolla: Forza Italia torna in testa
Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un aumento di Fratelli d'Italia, che si attesta al 28,4%.
Sondaggi politici 2026, la media/ Balzo FI su Lega (dopo addio Vannacci): nuovo calo Pd 22%, Calenda in crisi
Supermedia YouTrend dei sondaggi politici: caos limitato per il Governo, Lega sotto FI, caso Vannacci per ora incide poco. Calo di Pd e M5s
Sondaggi politici 2026/ Campo largo accorcia su Meloni: FdI +5% sul Pd, Lega stabile ma l'effetto Vannacci…
Sondaggi politici Emg con le coalizioni sempre più vicine: in attesa dell'effetto Vannacci, il Campo largo anti-Referendum tallona Meloni
