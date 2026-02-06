La Lega perde terreno nei sondaggi dopo l’addio di Roberto Vannacci. Nei primi numeri si nota già una flessione dei consensi, mentre Forza Italia guadagna qualche punto e si stacca. È ancora presto per capire quali effetti dureranno, ma l’uscita di Vannacci sembra aver già influito sulla scena politica.

È ancora presto per vedere gli effetti dell’addio di Roberto Vannacci alla Lega, ma qualche effetto nei sondaggi – anche quelli che ancora non stimano il valore elettorale di Futuro Nazionale – già si vede e si ripercuote sulla Lega. Proprio il Carroccio, infatti, perde consensi nelle ultime due settimane, secondo la Supermedia di YouTrend per Agi, e vede così allontanarsi Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani è quello che guadagna più voti in un quadro sostanzialmente stabile, con pochissime variazioni tra i principali partiti. Fratelli d’Italia resta in testa, poco al di sotto del 30%, con un vantaggio di circa otto punti sul Pd. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, primo effetto Vannacci: la Lega perde consensi e Forza Italia la stacca

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un aumento di Fratelli d’Italia, che si attesta al 28,4%.

Caso Vannacci, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 6 febbraio, a destra cresce solo FI: tutti attendono l'effetto Vannacci; Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cresce ancora al 29,4%, su anche il Pd: chi guadagna più voti

Sondaggi politici 2026, la media/ Balzo FI su Lega (dopo addio Vannacci): nuovo calo Pd 22%, Calenda in crisiSupermedia YouTrend dei sondaggi politici: caos limitato per il Governo, Lega sotto FI, caso Vannacci per ora incide poco. Calo di Pd e M5s ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026/ Campo largo accorcia su Meloni: FdI +5% sul Pd, Lega stabile ma l’effetto Vannacci…Sondaggi politici Emg con le coalizioni sempre più vicine: in attesa dell'effetto Vannacci, il Campo largo anti-Referendum tallona Meloni ... ilsussidiario.net

Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito a una delle 3 inchieste in cui risulta indagato facebook

L'Olimpico deserto, la campagna #LiberaLaLazio, la petizione indetta da @fede_marconi e @aciapparoni. Claudio #Lotito è nel mirino dei tifosi: il rischio è che ci finisca di mezzo anche Forza Italia Di Ettore Bellavia #4febbraio x.com