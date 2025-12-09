Gli unici a gioire, nel campo largo, sono i 5 Stelle. Gli ultimi sondaggi, terminato l’effetto regionali e probabilmente anche quello relativo al caso Atreju, non sorridono infatti né al Pd né ad Alleanza Verdi-Sinistra, mentre guadagnano consensi i pentastellati. La rilevazione di Swg per il TgLa7 non fa gioire neanche Giorgia Meloni, anche se il calo per Fratelli d’Italia è minimo e il dato resta ampiamente al di sopra del 30% e vicino al record assoluto registrato dal partito. Nel centrodestra a crescere è invece la Lega, che scavalca così Forza Italia, forte ancora del traino della vittoria in Veneto di Alberto Stefani alle regionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, sorridono solo Conte e Salvini: i 5 Stelle crescono più di tutti, la Lega stacca Forza Italia