Il barista ha 15 anni e già serve alcolici ai clienti | chiuso il locale

Bresciatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro al bancone di un bar di Medole, nell'Alto Mantovano, c'era un barista di appena 15 anni che già serviva alcolici ai clienti: era pure assunto in nero. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Guidizzolo e i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

il barista ha 15 anni e gi224 serve alcolici ai clienti chiuso il locale

© Bresciatoday.it - Il barista ha 15 anni e già serve alcolici ai clienti: chiuso il locale

Approfondisci con queste news

barista ha 15 anniIl barista ha 15 anni e già serve alcolici ai clienti: chiuso il locale - Dietro al bancone di un bar di Medole, nell'Alto Mantovano, c'era un barista di appena 15 anni che già serviva alcolici ai clienti: era pure assunto in nero. Lo riporta bresciatoday.it

Bulle minorenni di 13 e 15 anni picchiano e minacciano la barista: aveva negato loro l'uso delle slot machine - La vittima, sconvolta, ha raccontato l'accaduto alla pattuglia della polizia intervenuta sul posto. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Barista Ha 15 Anni