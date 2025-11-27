Il barista ha 15 anni e già serve alcolici ai clienti | chiuso il locale

Dietro al bancone di un bar di Medole, nell'Alto Mantovano, c'era un barista di appena 15 anni che già serviva alcolici ai clienti: era pure assunto in nero. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Guidizzolo e i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Il barista ha 15 anni e già serve alcolici ai clienti: chiuso il locale

