Un pub di Chieti Scalo è stato chiuso per dieci giorni dai carabinieri a seguito di un provvedimento emesso dall’Autorità di pubblica sicurezza, su richiesta degli stessi militari, per violazioni legate alla somministrazione di alcolici a minori.Il provvedimento di sospensione, eseguito nei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Chieti Scalo, pub chiuso per dieci giorni: serviva alcolici a minorenni

Leggi anche: Rissa, alcolici a minori, scarsa selezione dei clienti: chiuso bar in centro per 15 giorni

Leggi anche: Malamovida a Monti, l'Antigallery chiuso per dieci giorni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vendeva alcol a ragazzini, denunciato titolare pub a Chieti - Il consumo e l'abuso di alcolici da parte di ragazzi molto giovani è tra i fenomeni che destano maggiore allarme, anche perché spesso alla base di episodi di violenza. ansa.it

Buon Natale da tutti i commercianti di via De Virgiliis a Chieti Scalo. #poderialsole #natale2025 - facebook.com facebook