Solo sì è sì Pronto Donna aderisce alla mobilitazione contro la modifica del reato di violenza sessuale

Pronto Donna ha deciso di partecipare alla protesta contro la proposta di cambiare la legge sulla violenza sessuale. La decisione nasce dalla preoccupazione per la possibile depenalizzazione di alcuni comportamenti e dal rischio di indebolire le tutele per le vittime. La mobilitazione si svolge in tutta Italia, con manifestazioni e incontri pubblici, per ribadire che il consenso deve essere sempre chiaro e rispettato.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – . L'associazione Pronto Donna di Arezzo, presente sul territorio da oltre trent'anni per contrastare la violenza contro le donne, aderisce alla mobilitazione nazionale e alla giornata di manifestazione diffusa per il 15 febbraio, organizzata da DiRe, il coordinamento nazionale dei centri antiviolenza. L'associazione si schiera così contro la recente proposta di modifica del reato di violenza sessuale, così come approvato dalla Commissione Giustizia del senato che ha stravolto il voto bipartisan della Camera dei Deputati eliminando la parola "consenso" che, sola, può escludere il reato di violenza sessuale.