La destra blocca la modifica della legge sulla violenza sessuale | chi ha paura del consenso di una donna?

Chi ha paura del consenso di una donna? Nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la coalizione di destra ha messo in scena un grottesco teatrino con lo stop alla modifica della legge sulla violenza sessuale. Il nuovo testo introduce la centralità del consenso della vittima nella definizione del reato. A bloccare l’iter, che dopo l’approvazione all’unanimità alla Camera sembrava scontato, è stata la Lega, seguita da ruota da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Un eccesso di dietrologia potrebbe far pensare che la stretta di mano tra Giorgia Meloni e Elly Schlein a favor di telecamere sia stata una mossa per raccogliere qualche voto in più in due regioni tradizionalmente vicine al centrosinistra, in prossimità delle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La destra blocca la modifica della legge sulla violenza sessuale: chi ha paura del consenso di una donna?

Scopri altri approfondimenti

L’avvocata Quinto (Be Free): «La norma sul consenso è chiarissima, per questo la destra la blocca» Vai su X

Dopo che la destra ha bloccato al Senato la legge sul consenso, che deve essere libero e attuale, arrivano le vergognose dichiarazioni di Matteo Salvini, che riportano l’Italia indietro di decenni. Minimizzare una legge che afferma un principio elementare, cioè - facebook.com Vai su Facebook

L’avvocata Quinto (Be Free): «La norma sul consenso è chiarissima, per questo la destra la blocca» - «Il problema è che si introducono le norme senza mettere la giustizia nelle condizioni economiche e organizzative adatte» dice l’avvocata sulla nuova legge sul Femminicidio. Lo riporta editorialedomani.it

La destra frena su ddl consenso, salta il patto Meloni-Schlein. Il femminicidio è legge - La richiesta di approfondimento del Carroccio blocca l'approdo in Aula. ansa.it scrive

Perché la destra ha rimandato la discussione della legge su violenza sessuale e consenso - Martedì era in programma in Senato l’inizio della discussione sulla proposta di legge che modifica il reato di violenza sessuale, introducendo nel nostro codice penale il concetto di consenso. ilpost.it scrive