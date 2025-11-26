No alla violenza sulle donne Il carcere di Ranza aderisce con forza alla mobilitazione

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata la prima volta e non sarà neppure l’ultima volta che la giornata, meglio dire le giornate contro la violenza sulle donne hanno scavalcato il muro di cinta del carcere di alta sicurezza a Ranza di San Gimignano. Questa volta dunque quella voce forte e chiara contro la violenza sulle donne si è alzata (dalle celle) dall’Istituto di pena di Ranza e rimbalzate come un’eco fra una torre e al’altra dentro le mura di San Gimignano. Voci e applausi dalla platea della sala teatro del piccolo palcoscenico di Ranza (foto) in occasione della giornata internazionale per ricordare appunto l’eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

no alla violenza sulle donne il carcere di ranza aderisce con forza alla mobilitazione

© Lanazione.it - No alla violenza sulle donne. Il carcere di Ranza aderisce con forza alla mobilitazione

Altre letture consigliate

no violenza donne carcereNo alla violenza sulle donne. Il carcere di Ranza aderisce con forza alla mobilitazione - Evento ‘Il rumore del silenzio’ messo in scena dalla compagnia teatrale della casa di reclusione . Riporta lanazione.it

no violenza donne carcereGiornata contro la violenza sulle donne, il carcere di Capanne partecipa con un evento. Ferdinandi: "Siete più della violenza che avete subito o vissuto" - ha invaso le strade, le piazze e le aule d'Italia per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza ... Da corrieredellumbria.it

no violenza donne carcereNel carcere di Perugia giornata contro la violenza sulle donne - Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la casa circondariale di Perugia ha ospitato una cerimonia in ricordo delle vittime di violenza, organizzata dall'Associ ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: No Violenza Donne Carcere