Sofia Goggia riparte: due Coppe del Mondo all'orizzonte All’esordio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Sofia Goggia ha vissuto un ingresso di alto livello, sancito dalla conquista della medaglia di bronzo. La campionessa di bergamasca, tornata alle competizioni dopo un infortunio che l’aveva tenuta lontana dalla scena per mesi, ha dimostrato di essere già in forma e determinata a tornare ai vertici. Durante la gara, Goggia ha affrontato le piste con grinta, nonostante qualche esitazione nelle curve più difficili, e ha conquistato il podio con

All'esordio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, sofia goggia ha vissuto un ingresso di alto livello, sancito dalla conquista della medaglia di bronzo nella discesa libera. La campionessa bergamasca ha mantenuto la concentrazione anche dopo un breve stop di circa venti minuti provocato dalla caduta di Lindsey Vonn, restando competitiva contro le avversarie più veloci. Con questa prestazione, ha segnato la terza apparizione consecutiva sul podio ai Giochi a Cinque Cerchi in questa specialità, proseguendo una tradizione di costanza tra le grandi competizioni internazionali. La prova ha visto sofia goggia chiudere al gradino bronzo nella discesa libera, mostrando una performance solida nonostante la pressione tipica della rassegna olimpica.