Sofia Goggia deve ripartire Un gigante senza nulla da perdere E due possibili Coppe del Mondo…

Sofia Goggia deve ripartire dopo l’incidente che l’ha costretta a fermarsi durante gli allenamenti, scossa dall’assenza alle ultime gare di sci alpino. La sciatrice bergamasca, reduce da mesi di stop forzato a causa di un nuovo infortunio alla schiena, si prepara per un gigante senza nulla da perdere, con l’obiettivo di rientrare alle competizioni. La sua presenza in pista, nonostante le difficoltà, potrebbe aprirle la strada a due possibili Coppe del Mondo, una grande sfida dopo un lungo stop.

Sofia Goggia aveva incominciato in maniera brillante la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia di bronzo in discesa libera. La fuoriclasse bergamasca era stata brava a mantenere la concentrazione dopo lo stop di una ventina di minuti in seguito alla caduta di Lindsey Vonn, pur non riuscendo a sopravanzare la statunitense Breezy Johnson e la tedesca Emma Aicher. Terza volta consecutiva sul podio a cinque cerchi in questa specialità dopo il trionfo di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, a dimostrazione di una solidità agonistica degna di nota. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia torna protagonista in Val d’Isere, dimostrando grande sintonia con la pista.

Sofia Goggia si prepara a conquistare la Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Saint Moritz, dove affronterà due discese e un superG.

