Parco lineare Sud restano i nodi di viabilità e concessioni del demanio marittimo

L’amministrazione comunale si trova di fronte a due ostacoli principali per rendere accessibile il parco lineare Sud. Da un lato, ci sono ancora i problemi di viabilità, con alcune strade e accessi che non sono ancora a posto. Dall’altro, le concessioni del demanio marittimo restano in sospeso, rallentando i lavori e la piena fruibilità di tutta l’area. La situazione resta critica, e senza risposte chiare su questi punti il parco non potrà essere aperto al pubblico come previsto.

Focus in commissione controllo e garanzia per l'opera ultimata da oltre un anno. La gestione delle strutture collaudate e agibili è stata messa a bando ma il Comune deve acquisirle e accatastarle Il punto della situazione è stato fatto dall'ingegnere Giancarlo Cutrupi, audito stamattina nella commissione controllo e garanzia convocata dal presidente Massimo Ripepi. “I fabbricati - ha spiegato Cutrupi - sono staticamente idonei, ma poiché si trovano in area di demanio marittimo è necessario ottenere la consegna e procedere all'accatastamento. L'iter è in corso con la richiesta all'agenzia e la capitaneria regolarmente presentata dal settore urbanistica, certamente occorre non perdere tempo - ha sottolineato - perché lasciare il sito non fruibile e senza manutenzione comporterà problemi”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Parco Lineare Sud di Reggio Calabria è sommerso di spazzatura.

